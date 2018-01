Bishoy hakkas Kailat peksma 30. detsembri öösel kella ühe paiku. Seekord oli mees julmem kui varem. Bishoy peksis ja vedas teda mööda maad, kuni naine kaotas teadvuse. Pärast teadvusele tulemist vägistas mees teda.

"Ta purustas mu näo, murdis hambad ning jättis kogu mu kehale sinikad," meenutas Kaila. "Ma anusin, et ta mind haiglasse viiks, kuid ta keeldus. Ta ütles, et ma olen väärt seda, et mu nägu oleks terve ülejäänud elu moondunud. Mul polnud väljapääsu. Ta võttis kõik mu asjad ja peitis ära kõik telefonid. Ta ähvardas mind voodi külge aheldada, et ma põgeneda ei saaks. Ta käskis mul tema maja koristada, ehkki ma ei näinud enam ühest silmast."

Kaila vaevles meeletutes valudes ja ta hakkas lootust kaotama, kui mees ähvardas ta Las Vegasesse viia ja seksiorjaks müüa.

"Mul polnud mingit väljapääsu ja ma olin alla andmas," tunnistas Kaila.

Elkhaliny postitas vahetult pärast jõhkrat rünnakut pildi Facebooki (Facebook)

Aasta viimase päeva varahommikul kõlas päästev koputus. Bishoy magas. Kaila märkas aknast politseiautot. Ukse taga oli politseinik, kes külastas Bishoy kodu seoses ühe vargusjuhtumiga.

"Siiski oli lootust! Kuid ma olin hirmul. Vaatasin koridori, kas mu kuritarvitaja oli üles ärganud ning ta ei olnud. Otsustasin jalgadele valu anda. Jooksin trepist alla ja uksest välja politseinikule järele, kui ta oli auto juurde naasmas. Anusin, et ta mind kaugele-kaugele viiks. Ta lubas mind enda autosse ning kutsus kohale abijõud ja kiirabi," kirjeldas Kaila.

Kaila käis vigastuste tõttu ravil kahes erinevas haiglas. Bishoy jätkas tema ahistamist.

"Mu kuritarvitaja helistas haiglasse ja teeskles, et ta on mu isa, et välja uurida, kas olen ikka veel seal. Ta võttis enda kontrolli alla kõik mu sotsiaalmeedia- ja meilikontod, isegi mu Apple ID. Mul pole mingit võimalust neile taas ligipääsu saada, mistõttu olen sunnitud looma täiesti uue identiteedi," ütles Kaila.

Kaila Kutzik (Facebook)

Kaila jagas oma lugu Facebooki varjunime Amber Jane all ja ta julgustab inimesi koduvägivalla teemadel mitte vaikima.

"Ma esitasin ametlikud süüdistused ja saan natukenegi rahu, teades, et ta vahistati täna. Ehkki mu õlgadelt langes suur koorem, ootab mind ees pikk teekond. Palvetage, et ta saaks teenitud karistuse ja et võiksin oma eluga edasi minna," lisas Kaila.

Kaila selgitas, et ta pääses haiglast välja 4. jaanuaril, kuid ei saanud seda lugu varem avalikustada, sest mees oli veel vabaduses ja temale ohtlik.