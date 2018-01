Pühapäevale kavandatud kohtumisõhtu möödunud hooaja selgeltnägijasaate osalistega Orissaare kultuurimajas jääb ära, sest üks kohalik usklik ähvardas needused peale panna, kui selline üritus toimuma peaks. Raske otsuse võttis vastu ähvarduste sihtmärgiks osutunud kultuurimaja juhataja Anu Viljaste.

Selgeltnägijatel oli kavas käia jaanuarikuus esinemas viies kultuurimajas üle Eesti. Ent Orissaares jääb see üritus ära, olgugi et see oli välja hõigatud nii meedias kui ka sotsiaalmeedias. „Vaadake, inimesi ja sekte on igasuguseid. On neid, kes usuvad needusi ja saatanat, neid, kes usuvad jumalat ja kõike muud. See, et meie kollektiiv sattus kahe tule vahele ja sellega meie pered mängu tõmmati, pani minul kohe punase tule põlema,” selgitab Anu Viljaste.