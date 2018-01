“On aeg Scully müts varna riputada. Lihtsalt on aeg,” ütles naine. “Ma olen lõpetanud ja sellega on nüüd kõik,” sõnas ta kindlameelselt.

“Salatoimikud” sai alguse juba 1993. aastal ning kuna seriaal on seni nii populaarne olnud, otsustas FOX sellele uusi hooaegasid juurde vändata. Nüüd teatas aga üht peategelast, Dana Scully’t kehastav Gillian Anderson, et kavatseb seriaaliga hüvasti jätta.

“Kuid ma olin väga uudishimulik. Ma arvasin, et need kuus episoodi (mis kümnendas hooajas tehti - toim.), ongi kõik. Me panime varbad taas vette ja saime taas kokku ning võtsime sellest kõik, mis võtta andis. Tore oli taas nende vapustavate karakteritega mängida,” sõnas ta.

“On palju asju, mida ma tahan oma elus ja karjääris teha. See on olnud erakordne võimalus ja erakordne karakter. Ma olen väga tänulik, kuid ma tahan ka teisi asju teha ning ma ei taha olla seotud kuudeks ja teha ühte asja, mida ma juba teinud olen. See ongi põhjus,” põhjendas Anderson.

David Duchovny, kes kehastab sarjas teist peategelast Mulderit, ei ole aga kindel, kas ta saab antud karakteriga hüvasti jätta.

(Reuters/Scanpix)

“Ma olen üritanud Fox Mulderile mitmeid kordi head aega öelda, kuid see ei ole õnnestunud. Kuid ma olen kõigega nõus, kui see on lõpp, olgu nii, kui see ei ole lõpp, on ka kõik hästi,” kommenteeris ta.

Telekanali Fox esimehe Gary Newmani sõnul on “Salatoimikute” saatus veel hetkel lahtine ning võimalus, et sari mingil moel veel jätkub, on võimalik. “Kuid ei ole veel ühtegi plaani, sel teemal pole peetud ühtegi vestlust. On isegi liiga vara midagi spekuleerida,” ütles ta.