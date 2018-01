Elizabeth II andis Londoni firmale Rigby & Peller kuningliku garantiikirja juba 1960. aastal. Selle kõrge tunnustuse pälvivad inimesed ja firmad, kes on Briti kuningapere liikmeid vähemalt viis aastat kauba või teenustega varustanud. Rigby & Peller õmbles ihupesu ka kuninganna emale. 1982. aastal ostsid väärika firma June Kenton ja tema abikaasa Harold. Kuninglik garantiikiri ei läinud neile automaatselt üle. June on rääkinud, et ta kutsuti Buckinghami paleesse, kus tal tuli oma oskusi demonstreerida.

Kuid nüüd on Briti leht Daily Express paljastanud, et 82aastase June'i töösuhe 91aastase monarhiga on lõppenud. Lehe teatel sai ta Buckinghami lossist sule sappa varsti pärast seda, kui oli mullu märtsis avaldanud mälestusteraamatu „Storm in a D-Cup“ („Torm D-kausis“). Ühtlasi kaotas Rigby & Peller eelmise aasta keskel kuningliku garantiikirja.

Ajalehe kinnitusel sai end Ühendkuningriigi juhtivaks boobologist'iks ehk tissispetsialistiks tituleerinud June'ile saatuslikuks ebadiskreetsus. Proua kirjeldab oma memuaarides, kuidas ta võttis poolpaljalt monarhilt esimest korda rinnahoidjamõõtu. „Isegi kõige peenemad daamid vajavad korralikku tuge,“ lõpsib June. Pesumeister puistab ohtralt mälestuskillukesi oma töösuhetest kuningliku pere teiste daamide printsess Diana, printsess Margareti ja kuninganna emaga. Näiteks lobiseb ta välja, et kord pihtis kuninganna ema talle, et noorem tütar Margaret kipub tema kübarameistrit õpetama, kuid too teeb siiski sellised peakatted, nagu kuninganna ema soovib.

TISSISPETSIALISTI PALJASTUSED: Rigby & Peller kaotas kuningliku garantiikirja vaid paar kuud pärast kuninganna pesumeistri June Kentoni mälestuste ilmumist.

June kirjeldas ka Diana rinnahoidjaproove ja seletas, et printsess tellis oma ujumistrikood Iisraelist. Ta tõi enda kinnitusel Diana poegadele Williamile ja Harryle plakateid sensuaalsete pesu- ja trikoomodellidega, et printsid saaksid neid Etoni erakoolis oma toa seintele kleepida.