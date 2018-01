Üks Tallinna eliitkoole Gustav Adolfi Gümnaasium on otsutanud esimese klassi katseid enam mitte korraldada, et säästa vanemate ja laste närve ning võrdsustada kõigi koolipääsu võimalusi.

Kõik koolikohad oleksid edaspidi haridusameti määrata ning eluaseme sissekirjutuse järgi. Tulevikusuund selle poole, et mistahes elukohajärgne kool pakuks lapsele head haridust ja arenguvõimalusi. Haridusminsiter on kahe käega selle poolt, kuid kas mõttel on jumet ka teiste eliitkoolide jaoks? Vaata lähemalt TV3 videost!