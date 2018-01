Oktoobris 1995 lahvatas Eestis valitsuse vahetumiseni viinud skandaal, mis ajendas president Lennart Merit tegema väga erandlikku poliitilist avaldust: „See, armsad kaasmaalased, pole enam skandaal. See on demokraatia kriis.“ Skandaalini viis kaitsepolitsei läbiotsimine eradetektiivibüroos SIA, kust leiti politseist pärinevaid jälitustoimikuid, kõneeristusi ning koode elukoha ja salastatud telefoninumbrite kindlakstegemiseks. Kapo huvi äratasid veel Viru hotelli registreerimis- ja broneerimisdokumendid Läti ja Vene allilmategelaste nimedega, varjatud jälgimise kokkuvõtted ja jälitamistehnika. Samuti leiti terve hulk ebaseaduslikult salvestatud video- ja helikassette. Eradetektiivibüroo tegevus peatati ja algatati juurdlus. 5. oktoobril sai avalikuks, et SIAst leitud salvestistel on siseminister Edgar Savisaare salaja lindistatud kõnelused teiste poliitikutega – eesotsas peaminister Tiit Vähi ja opositsioonipoliitikute Siim Kallase ja Indrek Kannikuga. Eriti pikantne oli asjaolu, et jutuajamiste salvestised leiti erafirmast, mille üks omanikest oli siseministri nõunik Kalle Klandorf. Polnud raske järeldada, et valitsuskoalitsiooni erakonna juht oli seotud ebaseadusliku jälitustegevusega.

Järgmisel päeval tegi president Lennart Meri televisiooni otse-eetris poliitilise avalduse, rääkides demokraatliku riigi kriisist ja enesepuhastamise vajadusest: „Peame endalt küsima: kas võim on rahva käes, kui pealtkuulamisriistad on teiste käes?“ Kui toimuva demokraatia kriisiks nimetamine oli ehk pisike liialdus, siis demokraatlikus valitsemises nõutav ausus ja läbipaistvus olid küll tõsise löögi all.

Esialgu üritasid peaminister ja siseminister väita, et lindistused tehti vestlustes osalenute nõusolekul. Kui aga ülejäänud asjaosalised teatasid, et ei teadnud sellest midagi, oli selge, et skandaal ei jää tagajärgedeta. President vabastas siseministri ametist, seejärel lagunes ka valitsuskoalitsioon. Skandaal oli eelkõige poliitik Edgar Savisaare krahh. Ei päästnud seegi, et tema nõunikuna töötanud elukaaslane ja hilisem abikaasa Vilja Laanaru võttis salaja lindistamise enda peale. Keskerakonna juhi kohalt tagasi astunud Edgar Savisaar lubas poliitikast üldse loobuda. Allikad: „XX sajandi kroonika. Eesti ja maailm. IV osa, 21.01.1981 – 31.12.2000 (aluskäsikiri: Mati Graf)“. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007. Kalle Muuli „Kodanike riik. Reformierakond loomisest kuni tänapäevani“. Tallinn: Menu, 2014.