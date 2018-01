Briti poliitik ja Brexiti üks eestkõnelejaid Nigel Farage räägib, et ehk peaks Suurbritannias tegema uue rahvahääletuse Euroliidust lahkumise või sinna jäämise osas. Siiski ei ole mehe usk mitte kõikuma löönud, vaid ta on veendunud, et Brexiti toetajate arv on vaid kasvanud, vahendab BBC.

Farage ütles teleintervjuus, et hakkab juba toetama mõtet uuest rahvahääletusest, kuid selleks, et lõpetada see, mida ta nimetab Brexiti-vastaste „hädaldamiseks ja vingumiseks“. Ta usub, et uus hääletus muudaks nn Jääjate leeri olematuks terveks inimpõlveks.

„Nende protsent, kes hääletaksid teisel referendumil lahkumise poolt, oleks palju suurem kui eelmisel korral,“ on poliitik veendunud.

Kuigi Farage ei ole kaugeltki mitte Jääjate sõber, tervitasid EL-i pooldajad tema sõnavõttu soojalt. Samas toetasid ideed ka paljud Brexiti sõbrad, kelle arvates annaks uus (ja nende uskumuse kohaselt neile edukam) hääletus kindla signaali, et rahvas ei soovi mingit „vale-Brexitit“, vaid ikka õiget ja korralikku lahkumisavaldust.

Esimesel (valitsuse sõnul siiski ka viimaseks jääval) referendumil andis hääle Euroopa Liidust lahkumise poolt 51,9 protsenti osalenutest.