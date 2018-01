Kui sulle tundub, et kõigi lemmiknäitleja on Tom Hanks, siis see tunne on õige.

Ranker selgitas 1,1 miljoni inimese abil välja, kes on meelelahutusajaloo suurim näitleja, vahendab The Independent. Küsitluses võttis kindlalt esikoha "Forrest Gumpi" ja paljude teiste menufilmide staar Tom Hanks.

Avalikus küsitluses paluti inimestel võtta arvesse näitlejate kõiki filme, nende näitlemisoskust ja meisterlikkust rollide kehastamisel.