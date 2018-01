Sotsiaalmeedias on levima hakanud pilt Hiina maapoisist, kes on kooli tulnud nii kaugelt, et külma käes on tema juuksed muutunud jääpurikateks. Jahmunud inimesed nõuavad: kus on kohaliku omavalitsuse silmad!

Hiina ajakirjanikud otsisid lapse üles ning leidsid, et tegu on ühega paljudest Hiina mahajäetud lastest. Need on maapiirkondade lapsed, kelle vanemad on läinud suurlinna tehastesse tööle, kuid kodus pea üldse käia ei saa. Lastele saadetakse linnast raha.

BBC kirjutab, et „Väike Wang“, nagu poisikest sotsiaalvõrgustikes kutsutakse, elab vanavanemate juures. Ema on ammu pere juurest ära läinud, isa näeb ta paar korda aastast, kui see töölt tulema saab. Pere elab kehvas hütis. Täissuuruses fotol on ka näha, et klassikaaslased naeravad punapõskse ja külmunud juustega poisikluti üle.

Paljud inimesed kutsusid üles Väikest Wangi toetama ning mitmed Hiina ettevõtted on seda ka teinud. Tõenäoliselt ei pea Väike Wang enam õhukeste riiete ja näljase kõhuga kooli minema, kuid samas imestavad paljud ka, et kuidas ei märka selliseid lapsi kohalik omavalitsus ning miks ei tehta üleriigiliselt rohkem ära, et tööle läinud vanemad ei peaks lapsi niimoodi maha jätma.