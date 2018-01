„Teiste kesklinnade koolide juhid vihkavad mind selle algatuse eest, me oleme head kolleegid, aga sellel teemal oleme täiesti eri meelt,“ lajatab Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) direktor Hendrik Agur, kelle juhitav kool otsustas loobuda vastuvõtukatsetest esimesse klassi.

„See oli meie ammune plaan, loobuda katsetest ja mitte selekteerida koolieelikuid,“ põhjendab Agur otsust. „Me ei pea õigeks, et 1. klassi astujaid treenitakse ja drillitakse vastuvõtukatseteks. Esimesse klassi peavad tulema kõik, aga selekteerimine tekitab pahameelt. Kui meil oli 17 last ühele kohale, siis neist 16 last ei pääsenud meie kooli. Loomulikult tekitab see nördimust, ebavõrdsust ja isegi pahameelt.“

„Sellise olukorra on tekitanud lapsevanemad ise ja koolid on sellele kaasa aidanud,“ ei hoia Agur värve kokku. „Ei ole mingit seost riigieksamite tulemuste ja alghariduse kvaliteedi vahel, see on kunstlikult kokku viidud.“