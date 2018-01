Võib vaid spekuleerida, mis tingis seni katsete korraldamist 1. klassi pääsemiseks innukalt kaitsnud Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri meelemuutuse, kuid küllap pole Agur üksi oma praeguses arvamuses, et GAGi sammust võiksid innustuda teisedki Tallinna nn eliitkoolid. Enamik lapsevanemaid pigem säästaks oma last katsete ja nendeks ettevalmistumisega kaasnevast stressist ja tajuvad sellist selektsiooniprotsessi paratamatu pahana.

Katseid korraldatakse muu hulgas seetõttu, et kesklinna koolides on õppekohti vähem kui tahtjaid. Koolivaliku sidumine rangelt lapse elukohajärgsusega tekitaks aga fiktiivsete sissekirjutuste (ja isegi nendega kauplemise) laine. Järk-järgult esimeste klasside arvu suurendanud ja mullu uue õppehoonegi avanud GAG mahutab küll rohkem lapsi, kuid sedagi vaid teatud piirini. Mingi valik (mis nüüdsest Tallinna haridusameti kätte usaldatud) on seega vältimatu. Loodame, et ükski vanem ei püüa haridusametit või kooli juhtkonda selle valiku tegemisel mõjutada ning et vastavad ametiisikud ei luba sel ka juhtuda.

Ometi peab sel olema hea põhjus, miks proovib üle poole Tallinna peredest oma last just mõne kesklinna kooli hingekirja upitada. On see illusioon, et õpilaspilet tagab otsepääsu eliidi sekka, vajadus naabritele silmad ette teha või pelgalt massiga kaasa jooksmine? Arvatavasti on põhjus hulga lihtsam – iga lapsevanem tahab oma lapsele parimat või vähemasti vältida halvimat. Kardetud halb võib olla kodule lähim, aga lagunev, õpilaste korrarikkumistega hädas ja suure kaadrivoolavusega kool. Nii ei ole suurim probleem see, et meil on väga häid koole, kes riisuvad koore nii õpilaste kui ka õpetajate seast, vaid see, et meil on koole, kuhu lapsevanem saadab oma lapse vaid viimases hädas.

GAGi otsus koolikatsed 1. klassi astujatele kaotada suudab loodetavasti tõestada, et tugev kool on midagi palju enamat kui vaid eelvalitud andekate laste kogum.