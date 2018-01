Ravijärjekorras ootamine võib olla piinarikas, kui seda saadab füüsiline või hingeline valu. Selleks aga, et tervis kiiremini korda saada, tuleb pealinnast välja sõita.

Õhtulehes ilmus lugu Anne-Piiast, noorest emast, keda vaevavad sapikivid. Nüüd läheb ta lõpuks operatsioonile. Kui pikk või lühike aeg on kaks kuud, et oodata lõikust, sõltub haige seisundist. Minu jaoks tuli aga üllatusena paljude lugejate soovitus noorele emale: pöördu maakonnahaigla poole, seal olevat lühemad järjekorrad.

Haigekassa lehel olevat infot vaadates tuleb välja, et tõepoolest ongi nii. Aga miks? „Üks asi on see, et patsiente on vähem, teiseks paljud usaldavad vaid Tallinna või Tartu arste,“ tunnistab tuttav meedik. Põhjuseid olevat veelgi – paljud uuringud ja protseduurid on tehtavad vaid paaris Eesti suurhaiglas. Võimalik on ka see, et maakonnahaiglas puudub vastav eriarst.

Kui aga arst on olemas ja järjekord Tallinna haigla omast lühem, siis ei tasu kodust kaugemale lõikusele minemist karta. Tõestage vastupidist.