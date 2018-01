Kuidas kavatseb riik kompenseerida tarbijatele kolmel järjestikusel aastal aktsiisitõusuga rekordkõrgele kerkinud bensiinihinda? Kaugel pole ajad, mil bensiin maksis alla 1 euro liitri eest. Praegune hind 1.319 tähendab, et bensiin on paari aastaga kerkinud tervelt kolmandiku võrra. Kas aktsiisitõus keeratakse tagasi? Milline on tarbija taluvuspiir? Kuna diiselkütusele aktsiisi ei lisandunud, siis miks diskrimineeritakse bensiiniga sõitjaid saastavama diiselkütuse tarbijate ees?

Ott Heinapuu, rahandusministeerium: Mootorikütuste jaehinnad kujunevad vabal turul konkurentsi tingimustes ning sõltuvad lisaks konkurentsiolukorrale ja maksudele ka kütuseid müüvate ettevõtete sisendite hindadest (kütuste hulgihinnad, tööjõud, kulud müügiks vajaliku taristu ülalpidamiseks, muud kulud). Tegu ei ole administratiivselt reguleeritavate hindadega. Hinnad võivad nii pikemas kui ka lühemas perspektiivis nii tõusta kui ka langeda. Iga ettevõtte kaalutlusi hindade kujundamisel saab kommenteerida ettevõte ise.

Esialgse hinnangu põhjal varusid müüjad 2017. aasta detsembris aktsiisitõusu eel suures mahus bensiini. Varude maht on oluliselt suurem võrreldes eelnevate aastate aktsiisitõusude eel soetatud bensiini varudega, kuna paralleelselt puudus vajadus diislikütust varuda. Varude maht vastab esialgse hinnangu kohaselt ligi kolme kuu tavatarbimise tasemele. Soodsama aktsiisiga soetatud bensiini varusid saaksid turuosalised soovi korral ka praegu ja järgnevatel kuudel müüa.