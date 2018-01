Juba nädala pärast jõuab kinodesse kauaoodatud ja sarjast "Pilvede all" sündinud linateos "Pilvede all - neljas õde". Seriaali fännide seas on juba kaua aega käinud arutelu, kes on küll see salapärane neljas õde? Piretit kehastav Inga Lunge ning tema abikaasa Toomas Lunge, kes filmile ka muusikat kirjutas, käisid raadio Elmar hommikuprogrammis sellest müsteeriumist rääkimas.

"No eks muidugi tuleb seda põnevust hoida, ausalt öeldes kui me olime stsenaariumi kätte saanud ja veel seda imepärast tegelaskuju, isegi näitlejat ei olnud välja valitud, käis igasugu mõtteid peast läbi. Ma arvan, et neid spekulatsioone käib siin ja seal ka, aga seda saladust me veel hoiame. Tegu on lihtsalt ühe väga hea ja suurepärase eesti näitlejannaga," õrritas Inga.

Toomas Lunge ütles aga ootamatult ja julgelt, et tema võib välja öelda, kes see neljas õde on: