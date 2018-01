149-liikmeline muusikaasjatundjatest koosnev žürii valis välja Eesti Muusikaauhinnad 2018 nominendid. Eesti ihaldatuimale muusikaauhinnale kandideeris 170 möödunud aastal ilmunud albumit ja parimad laulud ning muusikavideod.

Enim nominatsioone pälvis Miljardid, tervelt viies kategoorias. Trad.Attack! on nominendiks neljas kategoorias ja lausa viis artisti on nominendiks kolmes kategoorias. Hääletus toimus kahe nädala jooksul ja viidi läbi kahes voorus. Uuendusena said aasta naisartisti, aasta meesartisti ja aasta ansamblikategoorias kandideerida ka need, kelle vähemalt kaks lugu sisenesid kandideerimise perioodil suuremate raadiote edetabelitesse. Žürii häältest moodustus pingerida, mille esimesed kohad avalikustatakse nominentidena ning enim hääli saanud album, laul või muusikavideo võidab.

Võitjad kuulutatakse välja 25. jaanuaril Saku Suurhallis Eesti muusikaauhinnad 2018 galal.