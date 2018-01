„Nominatsioon ise on juba väga tore ja näitab, et inimesed on võtnud vaevaks selle plaadi läbi kuulata. igal juhul on väga äge, kui sind esile tõstetakse,“ ütleb muusik Tanel Padar, kes tänavu Eesti muusikaauhindadel kolmes kategoorias nomineeritud on.

Taneli ja tema uue bändi lühiplaat „Parem veelgi“ ilmus detsembris ning 25. jaanuaril toimuval muusikaauhindade jagamisel läheb Tanel võistlustulle aasta popalbumi, aasta meesartisti ning parima loo kategoorias. „See album valmis suhteliselt hilja ja mahtus nibin-nabin reglementi ära,“ tunnistab Tanel. „Sinna aega jõudmine ei olnud kuidagi taotluslik, aga õnneks ikka jõudsime.“ Tanel ütleb, et nominatsioonid ei olegi niivõrd tunnustus talle endale. „Pigem kogu meeskonnale ja inimestele, kellega koos seda plaati tehtud sai ja kes ajalises mõttes on sinna väga palju panustanud.“ Muidugi on Padar ka ise väga õnnelik, et kolm nominatsiooni tuli, kuigi ta veel sajaprotsendiliselt rõõmustada ei saa. „Mul on koolis sess pooleli. Tulin just eksamilt ja homme on viimane.“

Parima laulu kategoorias on nomineeritud plaadi nimilugu „Parem veelgi“. „Mina tegin demo ja saatsin selle Kaspar Kallustele. Hakkasime selle looga otsast minema, aga ühel hetkel läks sellega jube kiireks, sest „Ajujahi“ saates väga edukalt esinenud idufirmal Fanvestory (Fanvestory kaudu saavad fännid osta omale osa mõne staari laulu autoriõigustest – K.T) oli vaja esimest projekti, millega platvorm välja kuulutada. Kuna olin nendega alguses teinud ajurünnakut ja kaasa rääkinud, tundus loogiline, et mina olen nende esimene projekt.“ Et tähtaeg oli aga juba kuklas, tuli muusikakanalid valla lasta ja tööle hakata. „Mulle väga meeldivad tähtajad – mida lähemal need on, seda produktiivsem ma suudan olla,“ tunnistab Padar. „Panime seljad kokku, tegime kõvasti tööd ja suhteliselt rohke vaeva ja magamata öödega saime loo õigeks ajaks valmis.“ Vastuvõtt oli Taneli sõnul fantastiline. „Osa loost müüdi läbi Fanvestory maha umbes 15 minutiga.“

Millist auhinda kolmest Tanel ise kõige rohkem võita tahaks? „Kuigi neid aasta parima laulu tiitleid juba mõned on, pean ma seda samuti väga oluliseks,“ sõnab Tanel, et ükski nominatsioon ei ole teisest peajagu üle. „Artistile on iga tunnustus oluline, eriti selles seisus, kus mina olin septembris – alustasin uue bändi ja uue muusikaga.“ Tanel ütleb, et alustas põhimõtteliselt nullist. „Ainus, mida ma nullist ei alustanud, olid minu kustumatud hitid ja plekitu maine,“ naerab ta ja lisab, et on suur risk hakata tuntud brändinimega tegema teistsugust toodet. „Meesartisti nominent pole ma kunagi olnud – ma ei ole kvalifitseerunud, sest olen olnud bändi solist.“

Tanelil on selja taga pöörane aasta, nii eraelus kui ka muusikalises plaanis. Suvel teatas ansambel The Sun, et läheb laiali ning peagi oli Tanel enda ümber koondanud uued muusikud – Kaspar Kalluste, Tarvi Kulli ja Siim Usina -, kellega koos muusikat tegema hakati. „Minu jaoks oligi aasta kõrghetk see, et ma leidsin enda ümber niivõrd ägedad muusikud. Tegelikult on nad kogu aeg minu ümber olnud, oleme olnud aastaid sõbrad ja pidudel ikka naljatamisi veksleid õhku visanud, et teeme ühel päeval koos bändi.“ Elu läks nii, et kõik muusikud vabanesid korraga muudest kohustustest ja nii Taneli uus bänd kokku saigi. „Hästi paljude asjade kokkulangevused. Meil on super kooslus. Igale kontserdile minek on nagu uuestisünni läbi elamine.“