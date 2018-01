„Muusikavideo nominatsioon oli väga üllatav,“ tunnistab ansambli Trad.Attack! liige Jalmar Vabarna. Trad.Attack! on muusikaauhindade jagamisel tänavu nomineeritud aasta etno/folk/rahvaliku albumi, aasta ansambli, aasta albumi ja aasta muusikavideo kategoorias.

Muusikavideo kategoorias võtab Trad.Attack!-i lugu „Imepuu“ mõõtu Aropi ja Tommy Cashiga. „Ma vaatasin seda videot hiljuti ja mõtlesin, kas see võiks ka kuhugi jõuda,“ sõnab Jalmar. Video sai tehtud koostöös Martti Heldega, kes on ka 2015. aastal muusikaauhindadel parima muusikavideo auhinna võitnud loo „Kuukene“ video autor. Vabarna sõnab, et „Imepuu“ tegemisse panustati väga palju. „Filmisime seda 2016. aasta sügisel, seitsmekraadises õhus öö läbi.“ Video avaldamine oli kohe plaanitud 2017. aasta maikuusse. „See oli võrreldes muude meie videotega ka väga kallis, seega oleme väga õnnelikud, et inimesed on seda märganud. Nominatsioon on juba praegu parim auhind.“

Video on õles võetud Paliveres asuval laulutrepil ja Jalmar paljastab, et tegu oli tehniliselt väga keeruka võttega, sest koht on üsna raskesti ligipääsetav. „Tehniline tiim riputas päriselt diskokerad puu otsa, meil oli palju kraami ja valgussüsteeme, et kõik õhtul hea välja näeks. Kõik, mis videos näeb, on tehtud kohapeal,“ sõnab mees. „Me ei teinud bändi puudutavaid võtteid just liiga palju, kuid iga võtte jaoks valmistumine, stardipositsiooni paikapanemine ja idee läbi töötamine võttis oma aja.“ Jalmar paljastab, et neil oli võtteplatsil lausa oma jopehoidja, kes bändiliikmetelt üleriided kokku korjas ja pärast võtet kiiresti jälle selga andis. „Pingutasime külmas viis minutit ja režissöör keelas meil isegi hingata, et vältida seda, et suust tulev aur reedaks, et tegu on külma ajaga.“ Meeskond oli võttel südaööst varahommikuni, sest püüda tuli ka nii-öelda maagilise tunni valgust. „See tekib siis, kui valgeks hakkab minema. Lõpukaadriteks oli meil seda valgust vaja.“ Vahepeal käidi end autos soojendamas. Miks ühe muusikavideo nimel aga sellist vaeva näha? „Me pole kunagi kergema vastupanu teed läinud. Oleme alati hullu pannud ja meie ümber on inimesed, kes tahavad hullu panna,“ muigab Jalmar.

Jalmar ütleb, et kui nad hakkasid plaati tegema, oldi kohe alguses kindel, et tuleb hea album. „Töötasime selle nimel kaua, tegime pika promokampaania ja plaadi arvustused ilmusid Guardianis ja maailma mastaabis olulistes ajakirjades. Lisaks tegime kaks plaadiesitluskontserti – üht käis vaatamas 3000 inimest ja teist 4000.“ Nii oli bänd juba aasta jooksul õnnelik, et kogu tehtud töö on korda läinud. Mees tunnistab, et loodeti ka muusikaauhindade jagamisel märgatud saada, kuid kui areenile tulid Miljardid ja Tanel Padar oma uue bändiga, maeti lootused pisut maha, et mitte pettuda. „Auhind on muidugi oluline, aga lõpuks loeb see, kui palju inimesi su kontserdile tuleb ja on valmis selle eest piletiraha maksma. Sul võib olla sotsiaalmeedias 50 000 jälgijat, aga see pole mingi näitaja, kui kontserdile tuleb 100 inimest.“ Praegu korraldab Trad.Attack! oma Eesti tuuri, mille jooksul nad esinevad igas Eesti maakonnas. „Juba praegu võib öelda, et sellest tuleb edukas ja äge tuur.“