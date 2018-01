„Hakkasime Miljarditega plaati tegema 2017. aasta alguses. Muidugi oli seal sünnitusvalusid ja erimeelsusi, aga tulime sellest läbi ja ma arvan, et igaüks meist õppis päris palju nii enda kui ka teiste kohta,“ sõnab Marten Kuningas, tänavu muusikaauhindade jagamisel viies kategoorias nomineeritud bändi Miljardid solist.

25. jaanuaril jagatakse järjekordselt Eesti muusikaauhinda ning tänavu on kõige enamate nominatsioonidega esindatud ansambel Miljardid – kandideeritakse aasta rokkalbumi, aasta debüütalbumi, aasta ansambli ja aasta albumi kategoorias ning lugu „Olendid“ on nomineeritud ka parima loo kategoorias. „Hea plaat oli ju ka,“ ütleb Marten. „Mul on hea meel. Olen varem ka ühe plaadiga saanud neli nominatsiooni, aga ei võitnud. Tundub, et sel aastal tuleb ka mingisugune tiitel ja on vaja kohale ka minna.“ Kuningas sõnab, et kõige rohkem ihkaks ta saada ehk aasta debüütalbumi auhinda. „Teist nii head debüütplaati sel aastal polnud.“

Plaati „Kunagi läänes“ hakkas bänd meisterdama 2017. aasta alguses. „“Olendid“ oli üks esimesi lugusid, mille me salvestasime koos plaadi nimiloo ning viimase looga „Tule koju“. Muidugi oli seal sünnitusvalusid ja erimeelsusi, aga me tulime sellest läbi ja arvan, et igaüks meist õppis päris palju nii enese kui ka üksteise kohta.“ Marten paljastab, et erimeelsused puudutasid jõujooni. „Seda, kes millal ja mida loomingulises mõttes otsustab. See on üksteise piiri kompamine ja usaldamine.“ Marten ütleb, et tema jaoks oli bändiga arvestama õppimine ja koostöö tegemine selles mõttes proovilepanek, et varasemalt soolokarjääri tehes oli ta harjunud tegema kõike ainult oma nägemuse järgi.