"Eesti otsib superstaari" saate pikaaegne ja paljude poolt armastatud kohtunik Rein Rannap rääkis "Seitsmestele", miks ta tänavusel hooajal enam saates kaasa ei tee. Rannap usub, et saade on olnud tänuväärne ja ka tema on leidnud endale saatest mitmeid andekaid lavapartnereid.

"Lihtsalt mu sisetunne ütleb, et see ei ole enam õige. Eks ole tehtud juba küll," põhjendab Rannap.

Siiski usub muusik, et superstaarisaade on hea ja vajalik:

"Seni on olnud küll, eriti kuna seda pole nii sageli tehtud, siis ei kasva neid lauljaid peale, kelle hulgast seda ühte ja head valida. Aga enamus nendest aastakäikudest on ennast väga hästi õigustanud, sest muidu Eesti rahval ju ei oleks mitmeid häid ja kuulsaid lauljaid, kelleta ei kujutaks elu ettegi."