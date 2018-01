Oma tervitusvideos avaldab Brigitte enda kohta mitmeid huvitavaid fakte. Näiteks saavad fännid teada, kellel oli au Brigitte esimene suudlus endale saada, milline on tüdruku tegelik juuksevärv ning kes on neiu nii vihale ajanud ning välja teeninud Brigitte paremsirge.

Brigittele tähendab see suure unistuse täitumist. „Olen alati unistanud omaenda saatest – raadio võimaldab ainult häälega jagada seda, mida maailmaga jagada tahan, aga video aitab jagada fännidega ka elu pildis. Ootan põnevusega, et saaksin teha lõbusaid intervjuusid furoori tekitavate külalistega,“ kommenteerib neiu.

Neiu leiab, et populaarsete juutuuberitega ta vaatajate eest võistlema ei pea ning tunneb end üsna enesekindlalt. „Mul on tugev tiim, kes kritiseerib mind igal võimalikul hetkel. Tiimis on professionaalid, kes oskavad mõelda vaataja perspektiivist. Lisaks on mul on ajakirjandusalane haridus, mis aitab kõvasti kaasa sisuka video valmimisel,“ sõnab Brigitte.