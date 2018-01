82-aastane pesupoe omanik ja ärinaine June Kenton on juba üle 50 aasta hoolitsenud kuningliku naispere pesu õige suuruse ja kenade mustrite eest. Naise elulooraamat tõmbas aga paraku tema pikaajalisele karjäärile kriipsu peale.

Kenton räägib Telegraphile, et on juhtunust endiselt šokis. „Ma pole iial oma klientidega ühtegi isiklikku laadi teemat arutanud ja ei teeks seda ka. Selles raamatus pole ühtegi ulakat sõna,“ selgitab ta. „Aga no see on ju fakt, et ma olen kuninganna heaks töötanud, minu memuaarides oleks tohutu auk, kui ma seda üldse ei mainiks.“

„Ma olen nii kurb, et see neile ei meeldinud,“ mõtiskleb ta. „Poleks isegi selle peale tulnudki, et mu raamat võiks kedagi pahandada. Mul on kuninglikud volitused olnud juba ammusest ajast, ei oleks oodanudki, et midagi sellist juhtub.“