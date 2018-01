Reformierakonnal on võlgasid kokku 780 000 eurot, ütles partei peasekretär Tõnis Kõiv, kes peab olukorda tavapäraseks.

"Kuigi majandusaasta aruanne on alles koostamisel, siis praeguse teadmise juures on kohalike valimiste järgne kohustuste suurus 780 000 eurot, mis on väiksem Eesti Ekspressis väidetust," ütles Kõiv ERR-ile.

Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et erakonna võlad olid aastavahetuseks koguni 860 000 eurot.

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi ütles ERR-ile, et on rahaasjade teema juhatuses üles tõstnud ja saanud rahustavad vastused.