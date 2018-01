On 1989. aasta september. Eelmisel kuul toimunud Balti kett on saanud ilusaks mälestuseks ning nii isikliku elu kui vabadusvõitlusega tuleb edasi minna. Kuna nii sisemised kui välised piirid lõdvenevad järjepidevalt, võib kindel olla, et ideedest tublidel ENSV-inimestel puudus ei tule.

Tööõpetuse õpetaja haridusega Ats otsustab kasvõi nui neljaks hakata vaatama ahvatlevaid välismaiseid taevakanaleid ning et seda taskukohaselt teha, loodab ta abi leida oma kuldsetest kätest. Eestis hakkab tekkima ajakirjandusbuum – äsja on ilmunud esimene "Eesti Ekspress" ja erootilisi teemasid käsitlev "Maarja". Alati hakkaja Kęstutis ei soovi rongist maha jääda ja otsustab kätt proovida ajakirjandusäris. Selleks on tal aga vaja kompanjoni – soovitavalt sellist, kes nahka üle kõrvade ei tõmba. Õnneks on vajalik inimene otsekui varnast võtta.

Suvel Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetanud Pille otsustab loobuda tantsuõpetaja karjäärist Lõuna-Eesti väikelinnas ning hakata oma sinilindu püüdma pealinnas. Selleks on vaja aga taskukohast elamispinda, mida poelgi nii kerge leida. Kui tavalised võtted ei aita, valmib tal kaval plaan, kuidas inimestega manipuleerides oma tahtmine siiski saavutada.