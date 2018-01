Rootsi mööblitootja Ikea ulatab abikäe naistele, kes kahtlustavad, et nad võivad lapseootel olla.

Rootsi naisteajakirjas Amelia on peidus rasedustest. See on leheküljel, millelt leiab Ikea reklaami beebivoodile. Samal lehel on ka test, mis reageerib, nagu iga teinegi rasedustest, naise uriinile.

Mõned kliendid peavad reklaami geniaalseks turundustrikiks, teiste meelest on mõte ajakirja leheküljele pissimisest lihtsalt rõve. (Siiski piisab ka vaid mõne piisa tilgutamisest õigele kohale.) Kui lugeja on õnnistatud olekus, ilmub voodikese kõrvale punase kirjaga uus ja soodsam hind. Kas „testitud“ ajakiri tuleb voodi ostmiseks ka poodi kaasa võtta?