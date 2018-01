ERR asetas kütusehinna võrdlusesse keskmiste palkadega, et saada aimu, kuivõrd kallis on Eesti kütus meie naabritega võrreldes. Selgub, et kuigi Soomes on kütus pea 20 senti kallim, saavad soomlased oluliselt kõrgema kuusissetuleku tõttu kütust ka rohkem osta.

Muuhulgas vaadeldi, mitu liitrit kütust saaks osta ühe kuupalga eest? Selgus, et kui Eestis saaks keskmise palga eest osta 957 liitrit bensiini, siis Soomes oleks vastav arv 2482 liitrit, Norras 2774 liitrit, Rootsis 2927 liitrit, Saksamaal aga koguni 3145 liitrit.