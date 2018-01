Belgias esitas üks ema, kelle tütart väidetavalt ähvardatud on, politseile kaebuse veebilehe Say At Me kohta. Sealne politsei ei saa aga midagi ette võtta, kuna väidab, et rakendust opereeritakse Eestist.

Portaali VTM Nieuws andmeil saavad noored eelpool nimetatud veebilehel anonüümselt kommenteerida ja see viib tihti hirmutamise ja kiusamiseni. Leht on positiivse mõjuga neile, kes saavad meeldivat tagasisidet, kuid paljud noored saavad ka väga halbu kommentaare.

Marie, kelle nimi on VTM Nieuwsi andmeil muudetud, rääkis, et ta tütrele oli kirjutatud, et ta on kena ning hea välimusega, kuid kirjutati ka, et tüdruk on kole ning hoor. „Minu tütar sai isegi surmaähvardusi,“ ütles naine.

Belgia veebileht meenutab, et eelmisel aastal sooritas Say At Me keskkonnas toimuva pärast enesetapu 15aastane Briti teismeline. Juhtunuga seoses prooviti lehte küll sulgeda, kuid see pole tänini õnnestunud.

Marie esitas kaebuse, kuna peab oluliseks hoiatada ka teisi vanemaid. „Ma soovitan vanematel kindlasti oma lapsi kontrollida, et näha, kas neil on see rakendus ja mida neile on kirjutatud,“ ütleb ta.

Eksperdid panevad vanematele südamele, et nood keelaksid oma lastel saiti kasutada.

Belgia politsei kinnitas, et kuna veebileht töötab Eestis, ei saa nad seetõttu midagi ette võtta.