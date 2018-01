Kas ka sind on vahel poejärjekorras haaranud kimbatus, kuhu asetada kassalindil eralduspulk: kas enda ostude ette või hoopis enda kaupade taha? Õhtuleht uuris, kas kassalindil eralduspulga kasutamise jaoks on olemas eraldi reegel.

Rimist öeldi, et eralduspulga etiketti pole küll olemas. "Eks see eralduspulga paigutamine ole selline loomulik tegevus, mis kujuneb välja selliseks nagu kliendid selle ise kujundavad," lausus Rimi Eesti Food AS-i kommunikatsioonijuht Katrin Bats.

Ka Selveris oldi sama meelt, et konkreetset etiketti ning reeglit kassapulga kasutamiseks pole. "Meile teadaolevat sellekohaseid probleeme ei ole olnud ning Selveri kliendid lähtuvad hetke olukorrast ja ei näe probleemi nii enne kui ka pärast ostu vahejagajat asetada," märkis Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl Villiam Vaserik.

Eralduspulga kasutamise tava pole välja töötanud ka Prisma kauplused. Siiski avaldas Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots, et kena oleks, kui segaduste vältimiseks igaüks oma kauba lõppu ise kassalindi eralduspulga paneks, andes sellega märku, et järgmine võib hakata oma kaupa lindile paigutama. "Ka järgnev klient võib seda teha, oluline, et kõik saaksid üheselt aru, kellele kuuluv kaup kus asub. See lihtsustab ka kassapidaja tööd," märkis Lankots.

Hea lugeja, kuhu paned pulga sina?