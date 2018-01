Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas detsembris Kopli liinidel kahe kvartali majadele ehitusload ning Fund Ehitus alustab ehitustegevusega kevadel.

"Vastab tõele, et Kopli liinide esimese etapi mereäärsetele E ja F kvartali esimestele majadele on ehitusload väljastatud. Ehitustegevusega on planeeritud alustada 2018. aasta kevadel," ütles Fund Ehituse tegevjuht Eiki Rump BNS-ile.

"E kvartalisse on Peeter Pere Arhitektide poolt projekteeritud kolm sarnase välisilmega viiekordset elamut, igaühes 25 korterit," ütles Rump. Parkimine on selles elamugrupis lahendatud ühtse maa-aluse parkimiskorrusega.

"F kvartali miljööväärtusliku hoonestusala moodustavad 18 kolmekorruselist korterelamut, igaühes seitse korterit. Kvartalis on esindatud kolme erinevat tüüpi maja, kvartali hoonestuslahenduse juures on lähtutud printsiibist, et oleks selgelt aru saada, millise hoonetüübiga on tegu," ütles ta.

"Maketthooned vastanduvad ajaloolistele rekonstrueeritavatele hoonetele värviskeemi poolest, kasutatud on monokroomset heledat värvilahendust. Uus hoonestus vastandub lisaks kaasaegsele värvilahendusele ka kaasaegse arhitektuurikeelega," ütles Rump.

Ta lisas, et rekonstrueeritavate hoonete värviskeem on ajastu ja miljööalade üldpõhimõtetest lähtuv. Selliselt on linnaruumiliselt üheselt mõistetav, millised hooned on selles kvartalis olnud ajalooliselt ja millised on uuesti üles ehitatud.

Fund Ehitus omandas Tallinna linnalt Kopli liinide maa-ala 1,9 miljoni euroga 2015. aasta novembris. Ala arendusse tehtav planeeritav investeeringu maht on kokku 55-65 miljonit eurot.

Linnale esitatud visiooni kohaselt ehitab Fund Ehitus ala välja kuue etapi kaupa. Esimese kvartali ehitustööd kestavad 2016–2018, teise kvartali tööd 2018–2022, kolmanda kvartali omad 2021–2023, neljanda ja viienda kvartali omad 2023–2024 ning viimane ehk kuues kvartal peaks valmima 2024–2026.

Miljööala sõiduteedel taastatakse munakivikatend ning ka tänavalt sisehoovi suunduvad jalakäiguteed on kavandatud munakivimaterjalist. Sellega vihjatakse kvartali ajaloolisele pärandile ning nii saab hoovisissepääs piduliku sissejuhatuse. Hoovialad on piiritletud puitlippaiaga, hooviprojekti põhikontseptsioon tugineb ideel "mereni" ning seega on hoovide keskseks teljeks siht mere suunas. Sellele sihile on kavandatud ühine poolavalik tegevusruum: mänguplatsid, istumisalad, rattaparklad, haljasalad.

OÜ Fund Ehitus visioon näeb ette kahe- ja enamakorruselised korterelamud, elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusteenindusettevõtted. Olemasolev teedevõrk ning munakivikattega teed säilitatakse. Rannale on ette nähtud promenaad, spordi- ja mänguväljakud ning koerte jalutusalad.

