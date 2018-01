Novembri viimasel nädalal Tallinna Vanasadamas Admiraliteedi basseini piirkonnas teadmata kadunuks jäänud soomlase otsimine viis kokku Soome, Eesti ja Läti vabatahtlikud organisatsioonid, mille tulemusena alustati esimese rahvusvahelise koostööga.

Läti vabatahtlikud pakkusid peale Soome vabatahtlike otsingute lõppemist abiks nende kasutuses oleva Baltikumis seni ainsa eri tüüpi veealuse kaardistamise radari ja kahel päeval jätkatakse Ari Saarilammi otsingut Admiraliteedi basseini ja sadama B-terminali piirkonnas.

„Soome vabatahtlikud Etsintäveneen Tuki ry-st lahkusid Tallinnast pühapäeval ja nende juht Reino Savukoski saatis meile otsitud ala kaardi, millel oli märgitud viis piirkonda, mis jäid tema meeskonnal teatud tehnilise erisuse tõttu kontrollimata. Seade, mis neid läbivaatamata alasid kontrollida võimaldab, on aga olemas meie Läti kolleegide, vabatahtliku otsingugrupi Bezvests, kasutuses. Nii see ühistöö alguse sai,“ rääkis sihtasutuse Kadunud tegevjuht Aare Rüütel.

Soomlaste koostatud kaart, millel on märgitud otsingute käigus kontrollimist vajavad alad, misjärel laiendatakse otsinguala mere poole.

Läti vabatahtlike otsingugrupp Bezvests on sarnane Eestis SA Kadunud otsingugrupile OPEROG. Tegutsetakse vabatahtlikult ja enda tegevust finantseeritakse annetuste toel. Otsingugrupi Bezvests tegevjuhi Aleksandr Faminski sõnul on nende grupp 8 tegutsemisaasta jooksul leidnud Lätis üles kokku 90 kadunud olnud inimest. Tallinnasse toodud veealuse tehnika kasutuse kohta rääkis Faminski, et viimase kahe kuuga on nad leidnud seda tehnikat kasutades kolm uppunut, kaks järvedest ja ühe inimese meresadama piirkonnast. Eesti meedia on Bezvests otsingugrupist varasemalt kirjutanud eelmise aasta suvel, kui 1. juulil alustati Lätis 5-aastase Ivani otsingutega, kus suur osa otsingutest oli Bezvests kanda.

„Kolme riigi vabathtlike ühine eesmärk on kahel päeval kontrollida soomlaste kaardistuse järgi neile nähtamatuks jäänud lõigud ja laiendada otsinguala Admiraliteedi basseinist merele, B-terminali merepoolsele alale. Lätlastel on kaasas kümneid tuhandeid eurosid maksev tehnika, meie otsingugrupi organiseerida on otsingu logistiline pool, alates otsinguks vajaminevatest kooskõlastustest kuni paadi, paadijuhi, kütuse ja kuuma joogini,“ selgitas Rüütel.

Eesti poolelt on selleks appi tulnud Vanasadama Jahisadam, Tallinn SAR, Tuukrigrupp ja Heiki Hanso oma paatidega, mitmed on pakkunud oma abi.

Otsingu otsesed kulud nagu kütus ja ööbimise loodab SA Kadunud katta inimeste annetuse toel, kes nende tegevust oluliseks pidades saavad annetada sihtasutuse tegevuse toetuseks Kadunud SA arveldusarvele EE661010220095092013.