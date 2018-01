Viljandi maakonna Tarvastu valla Facebooki grupis levib teade, et politsei püüab aegunud tervisetõendiga autojuhte, et neile trahvi teha. Postituses väidetakse, et riik ei teavita inimesi tervisetõendi aegumisest. Õhtuleht tuletab meelde, kuidas enda tervisetõendi kehtivust kontrollida.

Kui tervisetõend on kehtetu, on kehtetu ka juhiluba. Tegelikult on juhiloa ja tervisetõendi kehtivuse kontrollimiseks mitmeid võimalusi. Kui tahad teada saada, kas su juhiluba on hetkel kehtiv, on kõige hõlpsam minna Maanteeameti e-teeninduse lehele, sisestada sinna küsitud andmed ning süsteem ütleb hetkega, kas juhiluba on kehtiv või mitte. Kui juhiluba koos dokumendinumbriga kohe käepärast pole, siis piisab ka sellest, kui lehele sisestada enda nimi ja isikukood, juhilubade kehtivus või mittekehtivus selgub.

Teine võimalus on Maanteeameti e-teenindusse sisse logida ning klikata seal jaotisele "Minu tervisetõendi andmed". Seepeale avaneb kastike, kus on täpselt kirjas tervisetõendi kehtvuse tähtaeg. Samalt lehelt saab jaotise Kiirvalikud -> Minu dokumendid alt kontrollida ka juhilubade kehtivuskuupäeva lõppu.

Tõele ei vasta ka see, nagu ei saadaks riik tervisetõendi kehtivuse lõppemise kohta teateid. Portaalis eesti.ee saab enda eesti.ee lõpulise emaili suunata enda tavameilile ning seeläbi saab ka tervisetõendi kehtivuse lõppemise kohta kuu aega varem teate.