Angry Birdsi loonud mänguarendaja Rovio endine äriarendusejuht Peter Vesterbacka plaanib Tallinn-Helsingi raudteetunneli valmis saada 24. detsembriks 2024.

"See oleks kena jõulukink," ütles Vesterbacka kolmapäeval presentatsioonil Helsingis. Ta lisas, et tunneli ehitamine peaks aega võtma viis aastat, aga tähtaja seadmisel tuleb arvestada ka tekkida võivaid viivitusi.

Vesterbacka sõnul läheb tunneli ehitamine maksma 15 miljardit eurot ning projekt tasub ennast ära 37 aastaga. Ta lisas, et tunnel tuleb ehitada tulevikukindel, et seda saaks tehnoloogia arenedes mugavalt uuendada. "Me ei ehita tunneleid iga päev," ütles ta.

Vesterbacka on ka varem öelnud, et plaanib tunneli ehitamist rahastada 70 protsendi ulatuses Hiina investorite rahaga ning ülejäänud rahastus peaks tulema kohalikest fondidest.

Tunneli ehitamisel on plaanis rajada neli peatust, millest esimene on Tallinnas, teine 15 kilomeetrit Helsingist, kolmas Otaniemis Aalto ülikooli kampuse juures ning viimane Helsingi lennujaamas. Vesterbacka sõnul peaks tulevikus Tallinnast Helsingi lennujaama jõuda 20-25 minutiga.

Vesterbacka plaanide kohaselt hakkavad tunnelis sõitma rongid kiirusel 350-400 kilomeetrit tunnis. Tema sõnul ei ole tegemist tehniliselt suure väljakutsega, kuid tunnel saaks ehitatud rekordilise ajaga.

Vesterbacka projekt on täiesti eraldiseisev Soome ja Eesti riiklikest plaanidest. Esialgne Euroopa Liidu uuring Tallinna-Helsingi tunneli kohta peaks valmima veebruaris ning võimalik ehitus algama 2030. aastatel.

