Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna toimunud valitsuse pressikonverentsil, et pensionärid, kes ei ole viimaste aastate jooksul esitanud avaldust maksuvaba tulu saamiseks, saavad seda tagasiulatuvalt taotleda käesoleval aastal.

„Selle maksuvaba tulu reformi puhul on tekkinud olukord, kus on ilmsiks tulnud, et on tuhandeid pensionäre, kellel on olnud õigus esitada avaldus maksuvaba tulu saamiseks, ent nad ei ole seda teinud. Usun, et ennekõike on see põhjus teadmatus," selgitas Urmas Reinsalu tänasel valitsuse pressikonverentsil.

Reinsalu sõnul teavitab sotsiaalkindlusamet sellest kõiki pensionäre, kes ei ole viimaste aastate jooksul kirjutanud avaldust maksuvaba tulu taotlemiseks. "Neil inimestel on võimalik viimase kolme aasta maksuvaba tulu selle aasta tuludeklaratsioonil tagasiulatuvalt taotleda," ütles minister.