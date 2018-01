Möödunud aasta lõpus teatas saatest "Unistuste printsess" Eesti televaatajale tuntuks saanud ning mullu mrs Worldwide tiitliga pärjatud Triinu Akimseu, et ootab oma abikaasaga last. Kui siis veel beebi sugu teada polnud, siis tänaseks on selge, et esiklaps on poeg.

Triinu rääkis Õhtulehele, et beebi sünnib mai lõpupoole "Meil oli lapse plaan juba aastaid tagasi. Ootasime õiget aega ja kohta, rääkis ta. Nüüd postitas Triinu oma Facebooki lehele pildi, kus on nende koerake Bella ning ultrahelipilt, juures tekst "Mai 2018. Saan väikese venna."

Triinu ja Lance abiellusid 2012. aastal Hawaiil ning praegu on paarike end sisse seadnud Jaapanis. Lance töötab mereväelasena.