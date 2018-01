Eesti erametsaliit ning Eesti metsa- ja puidutööstuse liit andsid enda tänases avalikus pöördumises teada Eesti metsade praegusest erakordset olukorrast, mis on tingitud tavapärasest oluliselt suuremast sademete hulgast. Metsaliidud juhtisid tähelepanu, et praegustes märgades oludes metsatööde tegemine ei ole looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ja läheb vastuollu metsanduse hea tavaga.

"Nõustun keskkonnaministrina, et olukord Eesti metsades on eriline," märgib Kiisler ning lisab, et keskkonnaagentuuri andmetel on alates 2017. aasta augustist kuni käesoleva ajani olnud üle-eestiliselt järjepidevalt väga sademeterohked ilmastikuolud.

"Viimase poolaasta erakordselt vihmased ja üsna soojad ilmastikuolud on märkimisväärselt piiranud metsasektori ettevõtete töö tegemise võimalusi. Keerulised ilmastikuolud on mõjutanud raskendavalt ka metsasektori ettevõtete võimekust oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel. Kuigi tegemist ei ole hädaolukorra seaduse mõistes eriolukorraga, on tegemist kahtlemata erakordse olukorraga, millega toime tulemiseks paluvad metsasektori ettevõtted kõigi osapoolte mõistvat suhtumist ning rakendama võimalusel leevendusi kohustuste täitmisel ja nende vajakajäämisel," nendib minister.

"Kutsun ka keskkonnaministrina kõiki osapooli võimalusel suhtuma mõistvalt metsasektori ettevõtete tänasesse keerulisse olukorda ning olema valmis koostööks ilmastikutingimustest tuleneva raske aja üleelamisel. Loodan väga, et viimastel päevadel olnud mõnevõrra külmemad ilmad jätkuvad, nii et ettevõtetel oleks peagi võimalik taastada tavapärane töörütm ja jätkata lepingujärgsete kohustuste õigeaegset täitmist. Senikauaks kutsun aga kõiki seotud osapooli üles suhtuma mõistvalt erakordse olukorra tagajärgedesse ning olema empaatiline ja koostööaldis kriitilisele olukorrale lahenduste leidmiseks."