Esiklast ootav Khloé Kardashian on viimastel aastatel ligi 18 kilo alla võtnud. Ta tunnistab, et selleks sundisid teda pereliikmed.

Tõsieluseriaali „Keeping Up With The Kardashians" täht ning raamatu "Strong Looks Better Naked" autor on tuntud trennikire ja tervislike toitumisharjumuste poolest. Ent oma isiklikus reality's „Revenge Body", kus Khloé aitab inimestel enesekindlust juurde saada, pihtis ta ühele osalejale, et tema kuulsa pere liikmed sundisid teda kaalus alla võtma.

„Usun väga, et oluline pole mitte niivõrd see, mida sa ütled, kuivõrd see, kuidas sa seda ütled," vahendab People 33aastase Khloé sõnu.

„Mulle korrutati pidevalt: „Khloé, sa pead kaalus alla võtma, sest sa kahjustad kaubamärki." Mõistsin, et see jutt tuleb mu pere äripoolest, aga valus on ikkagi. Asju võib ka teistmoodi öelda. Mõistan täiesti, mida sa tunned."