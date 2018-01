New York Times on avaldanud nimekirja maailma erinevaist paigust, mida alanud aastal külastada võiks. Tabeli 16. kohal on ära toodud 100. sünnipäeva tähistav Eesti.

Väljaanne soovitab ära käia näiteks Tartus asuvas Eesti Rahva Muuseumis. Oma Facebooki lehel palub New York Times aga jagada veel soovitusi, mida Eestis ette võtta ja kuhu minna.

Nimekirja juhatab sisse aga tänavu 300. sünnipäeva tähistav New Orleans. Sellele järgnevad Colombia, Basilicata Itaalias, Kariibi mere saared, Vierwaldstättersee järv Šveitsis, Patagonia park Tšiilis, Gangowni provints Lõuna-Koreas, Cincinnati linn Ohio osariigis, Bhutanis Lõuna-Aasias, Šotimaa suurimas linnas Glasgows, East Capes Mehhikos, Põhjaterritooriumi Austraalias, Kambodža rannikuala, Sambia rahvuspark Liuwa Plain ja Baltimore.

Eestile järgnevad Hiina provints Gansu, Canadas asuv linn Saskatoon ning Sevilla Hispaanias.

Läti asub tabeli 36. kohal.