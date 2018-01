Heategijad jooksid detsembris vähiravifondi „Kingitud elu” piltlikult öeldes pikali, panustades fondi kokku jalustrabava summa – 314 000 eurot. Tänu sellele sai fond aasta lõpus ulatada abikäe veel 20 inimesele, lisaks jätkus mitmete inimeste ravi toetamine. Kokku rahastas fond jõulukuul eestimaalaste vähiravi enam kui 160 000 euro ulatuses.

„Täname kõiki, kes kinkisid annetusega inimestele elupäevi. Tänu teie toetusele saavad Eesti inimesed lootuse ja võimaluse elada täisväärtuslikult oma lähedaste keskel,” ütles vähiravifondi „Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu. „Kunagi varem ei ole me näinud nii palju heatahtlikke algatusi nagu nägime detsembris. Erilist rõõmu pakub see, et abivajajate heaks tahavad panustada lapsed ja noored. Samas kasvab ka abivajadus ehk abitaotluste hulk.“

Mõned näited noorte algatustest detsembris: