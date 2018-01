Uus aasta, uus hooaeg – täna algab ”Selgeltnägijate tuleproovi” 18. hooaeg. Tuhanded maagid, nõiad ja sortsid kogu maailmast soovivad osaleda Venemaa menukaimas telesaates, kuid hooaja 12 väljavalitu hulka pääsevad ainult parimad. Esimeses osas võib näha ka Eesti oma šamaani Anu, kes aga edaspidisest saates osalemisest loobus.

Anu rääks septembris Õhtulehele, et saates mitte osalemine on tema enda isiklik valik. Nimelt tuli väljavalitutel sõlmida kolmeaastane leping, mis Anu põhimõtetega vastuollu läks.

Kui harilikult oleme harjunud saates nägema Alexandr Šepsi koos Marilyn Kerroga, siis sel korral on põnevatel katsetel Šepsil käevangus uus naine, kes on tema õpilane ning kellele ta tuli kaasa elama. Katseid on kokku kolm – osalejad peavad arvama, mis on musta kasti sees peidus, millises autos on peidus inimene ning kes on see „härra X“, kes nende ees seisab. Saate lõpus selgub 12 saatesse pääsejat. Mitu nõida kinnitas, et tulemas on kõige võimsam hooaeg ning nemad on kõige kõvemad nõiad.

„Selgeltnägijate tuleproov“ uus hooaeg stardib täna kell 22.00 TV3s.