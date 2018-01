Julgeolekunõunik Eerik-Niiles Kross ütles Õhtulehele antud kommentaaris, et ta ei omistaks ülemäära suurt tähtsust The Daily Beastis avaldatud uudisele, et üks Valge Maja ametnik on propageerinud ideed lõpetada USA vägede roteeruv kohalolek Balti riikides. USA veebiportaal väidab, et Donald Trumpi presidendiameti esimestel päevadel olevat talle käidud välja mõte tõmmata USA väed Euroopa Liidu idaosast tagasi, et Venemaale meeldida. "Nii USA julgeolekujuhtide kui mõlema erakonna poliitikute seas on alati leidunud neid, kes peavad USA sõjalist kohalolekut maailma eri paigus erinevatel põhjustel USA huvidega vastuolus olevaks. Selle reaalsusega tuleb muidugi arvestada ja see peab ja ongi sundinud Eestit oma seisukohti ja julgeolekuhuve ikka ja jälle USA-s ja mujal liitlaste seas selgitama, kaitsma ning põhjendama," sõnas Kross.

"Samas on USA välispoliitika pealiin olnud nii Obama kui Trumpi ajal meie huvide suhtes mõistev, toetav ja aktsepteeriv. Mingit reaalset ohtu, et Harringtoni ideed tänases USA administratsioonis selles osas läbi lööks, ei ole. Nii USA kaitseminister, rahvuslik julgeolekunõunik, julgeolekuasutuste juhid kui absoluutne enamus kongressist ja Senatist on kinnitanud ja kinnitavad jätkuvalt USA liitlassuhte kindlat püsimist. Trumpi ajal on USA sõjalised programmid Balti riikides ainult kasvanud," selgitas julgeolekunõunik Õhtulehe veebile.

"Harrington ise on äsja avaldatud USA uue julgeolekustrateegia üks autoritest, sellesama strateegia, mis nimetab Venemaad ja Hiinat USA strateegilisteks vastasteks," kommenteeris ta.