Briti suursaadik Eestis Theresa Bubbear kuulutas kolmapäeva pärastlõunal välja läbi aasta vältava ürituste sarja, millega Briti saatkond tähistab Eesti 100. sünnipäeva.

(Marko Pilliroog)

Eile suursaadiku residentsis toimunud vastuvõtul märgiti, et 2018. aasta jooksul avatakse “pop-up saatkonnad“ kõigis 15 Eesti maakonnas, korraldatakse virtuaalnäitus Briti kuningliku mereväe toetusest Eesti vabadussõjas ning kuulutatakse välja koolilastele mõeldud konkurss, mille auhindadeks on kutsed tänavusele kuninganna sünnipäevapeole.

“Mul on väga hea meel, et saatkond saab anda oma panuse Eesti 100. sünnipäeva tähistamisse ning loodan, et meie üritused annavad paljudele inimestele võimaluse saada lisateadmisi nii Suurbritannia kui ka meie kahe riigi vahelisest pikaajalisest sõprusest. Me tähistame 100 aastat väldanud sõprust, kuid vaatame ette ka järgmisele sajale aastale,” rääkis Briti saadik Theresa Bubbear tänasel avaüritusel.

(Marko Pilliroog)

Lisainfot “pop-up saatkondade” ja muude Eesti 100. sünnipäevaga seotud Briti saatkonna ürituste kohta leiab saatkonna sotsiaalmeediakanalitest.