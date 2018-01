„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Sten, Martin, Ragnar ja Lauri võtavad sel nädalal luubi alla Pornhubi väljutatud statistika, mis avaldab, milliste konsoolide omanikud on kõige suuremad pornosõbrad. Lisaks tuleb teemaks pagulastest pajatav mobiilimäng „Bury me, my Love“, räägitakse ääretult palju halbadest mängudest ning tehakse selgeks ka mõningad 2018. suuremad ootused.

Vaata ka jutuks tulnud „Bury me, my Love“ treilerit.