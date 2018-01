Värskelt on valmis saadud poiste kirjutatud loo „I’m Okay“ muusikavideo, mille näol on duo lühikese eluea jooksul tegu juba teise pildimaterjaliga. „Raudselt tänu sellele loole tuli Noortebändil võit koju! Preemiaks tegime palale metsiku video. Rainerile kohe meeldib mind muusikavideotes piinata. Ise ta pilti muidugi kordagi astuda ei julge, but I’m okay,“ vihjab trummar Sven bändikaaslase seekordsele režissööri rollile.

„Eesti TOP 7“ saatejuht Siim Kera poolt Eesti võimsaimaks ginger-songwriter’iks tituleerinud laulja Rainer räägib loomeprotsessist: „Tegime jälle midagi, millest meil endal polnud aimugi. Leian, et luues ei pea teadma, kuidas teha. See lugu räägib enese ohverdusest teiste hüvanguks. Tihti öeldakse I’m okay, kuigi tegelikkusest on risti vastupidi. Ma loodan, et video väljendab seda ja publikul on seda vaadates ebamugav.“ Poisid lisavad kui ühest suust: „Soovitame „I’m Okay“ videot esimest korda mitte üksinda metsas vaadata ning ärge kodus järgi ka tehke. Minge õue!“