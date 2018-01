Peaminister Jüri Ratas rääkis neljapäeva hommikul "Terevisioonis", et 5. jaanuari seisuga on töötavatest pensionäridest 58 protsenti oma kuusissetulekus võitnud.

"Kui esialgne arvamus oli, et kuskil 42 protsenti tänastest pensionäridest oma sissetuleku osas võidavad, siis viimastel andmetel 58 protsenti on võitnud, 25 protsendil pensionäridest ei muutunud midagi ja 17 protsenti on pidanud panustama rohkem," märkis ta.

Ratas tõdes, et selleks, et seda valemit lõplikult analüüsida, on vaja oodata ära jaanuari lõpp ja veebruari algus, kui makstakse välja sissetuleku üks osa ehk palgad.