Filmikasseti "Paha lugu" üks režissööridest Andres Maimik tunnistas, et üks kassetil olev lugu on temaga päriselt juhtunud.

ETV "Ringvaade" vahendas, et "Paha lugu" lühifilm "Jõulumüsteerium" räägib just Maimikuga toimunud sündmusest, kirjutas Menu.

"Ma olen kunagi töötanud jõuluvanana ja sattunud ühe väga võimsa naisterahva ahistamise ohvriks, ma ei ole sellest kunagi meediale kaevanud, aga ausalt öeldes ma ei ütleks, et see mulle eluaegse trauma tekitas. See daam lõi mulle haamriga pähe ja minust sai kunstnik," tõdes Maimik.

Mees rõhutas saates, et ahistamine kõige jäledamates vormides on muidugi jõle, aga oluline on teha vahet tõelisel ahistamisel ja flirdil.