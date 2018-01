Kohalik ajaleht Santa Barbara Independent kirjutab Lõuna-California mehest Augie Johnsonist, kelle päev algas tragöödiaga, kui mudalaviinis hävis mehe kodu. Sellest hoolimata läks ta koos päästjatega naabreid aitama.

Johnsoni pere ärkas hommikul, kui äge vihmasadu vastu aknaid ja katust peksma hakkas. Augie Johnson läks õue vihmaveetorusid üle vaatama, kui kuulis kõva kärgatust. Kusagil oli miski plahvatanud. Kui ta sinnapoole vaatas, nägi ta leeke ja seejärel puid, mis järjest kukkusid. Kukkusid suunaga tema poole. Talle lähenes kolmemeetrine mudalaine, mis vedas kaasa puuoksi ja betoonplokke.

Talle tundus, et tal on ehk pool minutit aega, et majja tagasi joosta ja oma perekonda hoiatada. Aga polnud sedagi. „See käis nii kähku!“ kirjeldab Johnson. „Täiesti uskumatu.“