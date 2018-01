Meediaekspert Ilmar Raag, kes kirjutas juba 2015. aastal avaldatud arvamusloos, et kõik on propaganda, arutles saates "Suud puhtaks", mis on propaganda.

"Suud puhtaks" seekordseks teemaks on "Kas avaliku raha eest võib osta reklaami ja saateid PBK-s?".

"Üldiselt mulle ei meeldi sõna "propaganda", sest seda kasutatakse väga laialivalguvalt. Praegu on propaganda muutunud sünonüümiks igasugusele kõnele, mis meile ei meeldi. Samal ajal on demokraatia olemuseks see, et me üritame veenda inimesi oma väidetes. See üksteisega väitlemine on igal pool väga selgelt aktsepteeritud," sõnas Raag.