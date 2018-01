USA veebiportaal väidab, et Donald Trumpi presidendiameti esimestel päevadel olevat talle käidud välja mõte tõmmata USA väed Euroopa Liidu idaosast tagasi, et Venemaale meeldida. Eesti välisminister Sven Mikser ei usu spekulatsioone ja viitab ameeriklaste järjepidevale praktikale, mis pole muutunud.

„Ma ei soovi laskuda anonüümsete spekulatsioonide kommenteerimiseni, kuna alusetute kuulduste täiendav tiražeerimine vaid võimendaks põhjendamatuid hirme,“ märkis Mikser. „Tahan vaid kinnitada, et endiselt pingelises globaalses julgeolekukeskkonnas on transatlantilised liitlassuhted kõige kindlamad ja tugevamad, rajanedes ühistele huvidele ja jagatud väärtustele. USA praeguse administratsiooni esimene tööaasta on veenvalt tõestanud Ameerika Ühendriikide täielikku pühendumust oma liitlaskohustustele. Ameerika Ühendriikidel on ja jääb olema kriitiline roll Euroopa, sealhulgas mõistagi ka meie regiooni julgeoleku tagamisel.“

USA veebiportaal The Daily Beast kirjutab Valge Maja anonüümseks jäänud ametnikele viidates, et oma sõdurite Balti riikidest ja Poolast väljaviimise mõtte olevat Trumpile välja pakkunud riikliku julgeolekunõukogu strateegilise planeerimise kõrge ametnik Kevin Harrington. Nagu tsiteerib veebiportaal, lõhnas see ettepanek justkui vastuteenele Venemaa poolt tulnud abile Donald Trumpi presidendikampaania aegu.

„Iga terve mõistusega lehelugeja teab ju, et USA vasakmeedia portree USA presidendist on pehmelt üteldes ülimalt moonutatud ja Putinile meeldimine ei ole tema agendas kaugeltki esimesel leheküljel... arvan, et ka viimasel leheküljel mitte,“ kommenteerib uudist Igor Gräzin.