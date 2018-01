Barcelona üks sümboolsema rajatise Sagrada Familia ilmaime rajamisel on kaalukas roll ka 28-aastasel Eestist pärit Jelizaveta Tsedenoval.

Antoni Gaudi kuulsaimat meistriteost Sagrada Familiat ehk püha perekonna kirikut on vahelduva tempoga ehitatud juba 135 aastat, vahendab ERRi uudisteportaal. 2009. aastal Eesti kunstiakadeemias õppima asunud Liisa viis suurprojekti juurde juhuslike kokkusattumuste jada.

"Minu kätetöö on seal väikese torni üleval, ristikheina meenutavad vitraažid. Konkreetselt selles tornikeses me näeme 12 ja teisel pool on veel üks tornike, kus on veel 12," rääkis Tsedenova.