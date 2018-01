Reformierakond teatas umbusalduse eel, et Simson pole majandusinimesena pädev. “Ta arvab, et majandusministri töö on tehtud, kui tal on tekkinud võimalus jagada raha ja tasuta asju. Ülejäänu on juba kiitlemine ja nende süüdistamine, kes pidid hakkama saama halvematel aegadel. Ta kehtestab majandust kahjustavaid makse ja kulutab kõrgkonjunktuuri ajal reserve. Ja kuigi selle jagamise juures on põhirõhk omakasul, ei üritagi ta näidata, et lähtub ekspertiisist, mõjuanalüüsist, tasuvusarvutusest, jätkusuutlikkusest või parimast valikust,“ on leidnud Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi. „Hea minister, teiega oleks huvitav mõtteid vahetada, kui te neid väljendaksite,“ lisas Ligi nüüd.

Tema parteikaaslane Aivar Sõerd päris, kas Simsonil on eksperthinnanguid, mis tõestavad, et tasuta maakonnaliinid ei too endaga kaasa Harjumaal kommertsliinide väljasuremise? Simson kinnitas, et praegu sõidetakse Harjumaal avaliku teenindamise lepinguga (mis muutukski tasuta maakonnaliinideks) kuus miljonit liinikilomeetrit ja teist sama palju kommertsliinidel. Kui sellest on vähe, siis leidub vahendeid, mille arvel liine tihendada. Ka Taavi Rõivase valitsuse ajal tegutsenud ekspertrühm olevat kinnitanud, et tehke transport maainimestele odavamaks.

Simson vastas süüdistuste peale: „Ma pole teinud ministrina ühtegi otsust, mis eelistaks mingit ettevõtet või kedagi, vaid olen pidanud silmas Eesti käekäiku!“

Riigikogu enamus jäi uskuma.

Peaminister Jüri Ratas leidis juba varem, et Simsoni umbusaldamiskatse on poliittehnoloogiline kabetamine, mis asendab debatti. Selle ainuke eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale oma siseheitlustelt.

Umbusaldusavalduse tekst täismahus:

„ Rõhutame, et me ei heida Kadri Simsonile ette seda, milles on prokuratuur esitanud kahtlustuse tema elukaaslasele. Kuid heidame talle seda ette, et ta ei mõista poliitilist vastutust endaga seotud isikute huvide teenimisel võõra rahaga, kuigi selle eest on tema lähedaste suhtes küsimuse all ka kriminaalvastutus,“ teatavad umbusaldajad.

„Ministri otsesel osalusel on siseinfo kasutamise ja toetuste tingimustega manipuleerimisega saanud hüvesid tema erakonnakaaslased, ta lähedased ja kaudselt ta ise. See kehtib nii sigade tõuaretustoetuse kui ka seakatkuga seotud tsoonide tingimuste muutmise puhul ja seda ei toetanud seni erapooletu ekspertiis. Veiste tõuaretus ei pälvinud samasugust tähelepanu, ehkki sedagi taotleti.“

„ Me taunime majanduslike kaalutluste asemel parteilist lähtumist ka transpordipoliitikas. Tasuta bussiveoplaani ei toeta ekspertiis ega isegi koalitsioonikaaslased, mille Kadri Simson on lubanud ületada ainuisikuliselt, ministri käskkirjaga. Tasuta hüved on suure ühiskondliku kaaluga valik ja vajab põhjalikku tasuvuse, jätkusuutlikkuse ja konkurentsianalüüsi. Maakonnasiseste bussiliinide puhul puudub asjalik seletus, kuidas saab see aidata kaasa transpordisüsteemi terviklikkusele, mitte kohelda eri piirkondade inimesi ebavõrdselt sõltuvalt domineerivast transpordivõimalusest, mitte suretada välja omavalitsuste ja kommertsliine ega jätta kahjustamata rongiliiklust,“ märgivad umbusaldajad. „Simsoni investeerimiseelistustes pole näha majanduslikku põhjendatust, küll aga erakondlikku huvi. Muud loogikat pole lennujaama lubamisel enda valimispiirkonda ja uute reisirongide ostmata jätmisel kogu Eesti raudteele. Seegi on taas kasulik erakonnakaaslase bussiärile.

Kadri Simson: valeväidetele tuginev umbusaldus ei leidnud toetust