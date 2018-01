Kaisutamine on lähedustunnet tugevdav ja armas tegevus, mis võib vastavalt meeleolule kas mõjuda lohutavalt ja rahustavalt või meelierutavalt. See, millises asendis te üksteise kaisus eelistate olla, võib teie suhte kohta nii mõndagi öelda, väidab väljaanne CafeMom. Kas teie puhul vastab see tõele?

Pea kaaslase rinnale asetamine näitab teievahelist usaldust. Eriti kuna tavaliselt paneb see, kelle rinnal puhatakse, „pealmisele“ ka käed ümber. See asend ütleb kaissupugeja poolt: „Ma luban sul ennast kaitsta.“ Seega on tegemist ka mõneti alluva, kontrolli üle andva asendiga.

Kui te kaisutate külili, näod vastamisi, näitab see sügavat emotsionaalset sidet. Tõenäoliselt teate üksteisest kõike ja pikk silmavaatamine teis ebamugavustunnet ei tekita.

Klassikaline kaisutamisasend ehk nn lusikaasend, kus üks hoiab teist, kes on seljaga tema vastas, on seksuaalne, kuid samas annab sellele, kes teist hoiab (ehk sellele, kes on „suur lusikas“) lohutaja ja kaitsja tunde. Muide, palju rohkem, kui võiks arvata, tahavad just mehed olla hoitud. Vahetage asendis kohad ära ja võta mõneks ajaks tema endale kaissu, et tema tunneks end kindlalt, kaitstult ja muretult. Tehke seda sagedamini.

Kaisutamise puudus näitab aga, et suhtes võib olla vajaka ka millestki muust - turvatundest, lähedusest, usaldusest.